FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio define amanhã mais dois semifinalistas

Mais dois semifinalistas serão conhecidos amanhã (30) em duelos pelo Campeonato de Futebol Médio categoria livre de Flórida Paulista.

No primeiro jogo do dia, Magrão Ferro Velho/Eletro Lis enfrenta os Amigos do Santin às 8h15 e em seguida Indaiá/Primeira Veículos enfrenta a equipe do D’Tudo às 9h15.

As partidas acontecem no Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”, que conta com completo serviço de bar no local.

IMPÉRIO E JAPACAR

As equipes do Império da Corte F.C. e JapaCar/ Bar do Catenga, são os primeiros semifinalista. As duas equipes derrotaram seus adversários no dia 23. O primeiro venceu por 6 a 1, Os Galácticos F.C., o segundo venceu por 5 a 1 o Supermercado Ikeda F.C.

SEMIFINAIS

Segundos os organizadores as semifinais, acontecerá no dia 7 de maio.

ORGANIZAÇÃO

O Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre é uma realização da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.