FLÓRIDA: Torneio de Malha e Bocha agita Centro de Lazer amanhã

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer realizará neste domingo (30), torneio de malha e bocha no Centro de Lazer.

As inscrições podem ser realizadas no local, momentos antes do início das competições que devem iniciar à partir das 8h.

FUTEBOL MÉDIO

Ainda em comemoração ao Dia do Trabalhador, na segunda-feira, dia 1º de maio, acontecerá o tradicional torneio de futebol médio.

As partidas serão realizadas no Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki”.

Conforme a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, as inscrições serão feitas no local e duelos decididos por sorteio. O início está previsto para as 8h.