Policiais Rodoviários são atropelados, motorista estaria bêbado

O condutor de um veículo Parati estava com uma criança de 11 meses. Ele está detido por embriaguez



Dois policiais rodoviários foram atropelados na tarde deste domingo (30), por um veículo Parati, com placas de Dracena na Rodovia da Integração, km 133, entre a ponte das Marrecas e o trevo de Tupi Paulista, próximo ao Aeroporto de Dracena.

As primeiras informações, divulgadas pelo Portal Jorge Zanoni e TOP TV, parceiros do Grupo Folha Regional, são de que um idoso que estava com uma criança de 11 meses como acompanhante no veículo, teria cruzado a pista quando seguia no sentido Tupi Paulista / Presidente Venceslau e acabou atingindo os militares pertencentes à Base da Polícia Rodoviária de Adamantina e colidindo com a viatura.



A Parati tombou após o atropelamento e colisão. Os policiais militares atuavam na fiscalização eletrônica de velocidade no momento do acidente.

As vítimas foram todas levadas para o Pronto Socorro de Dracena onde passam por atendimento médico. Não foi divulgado o estado de saúde.

A última atualização é de que o condutor da Parati permanece sob escolta policial na unidade de saúde. Ele estaria embriagado.

A ocorrência segue em andamento e novas informações serão divulgadas nas próximas horas.