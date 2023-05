Adamantina não terá o tradicional rodeio no mês de junho

Novo formato de licitação é estudado para o 2º semestre



Não existe mais tempo hábil para fazer o Rodeio em junho, como tradicionalmente ocorre em Adamantina. A informação foi confirmada nesta semana pela Prefeitura do Município em resposta dada ao Folha Regional. Isto porque, terminou em 2022 o contrato de quatro anos com a empresa Cabeludo Eventos, promotora das últimas edições, e agora há a necessidade de realizar novo processo licitatório para definir quem realizará a festa em 2023.

Durante conversa com a reportagem na tarde de quarta-feira (26), o secretário de gabinete Gustavo Taniguchi Rufino explicou que o atual modelo de licitação utilizado para o evento, na modalidade concorrência pública, estabelece critérios bastante específicos. “Por exemplo, neste formato atual somente o edital precisa ficar publicado em Diário oficial, no mínimo, por um mês. Ou seja, mesmo que publiquemos imediatamente, esse prazo terminaria no começo de junho. E isso inviabilizaria para a empresa vencedora a contratação de toda a estrutura, equipe, shows, enfim, não daria mesmo tempo de fazer a festa neste 1º semestre”.

A edição do ano passado do Adamantina Rodeo Festival ocorreu entre os dias 15 e 18 de junho. E a realização foi confirmada pela Prefeitura quase um mês antes (20 de maio de 2022), porém, porque ainda estava em vigor o contrato com a Cabeludo Eventos.

Devido à necessidade dos trâmites licitatórios, a Prefeitura afirmou que pretende buscar um plano de trabalho com novas cláusulas.

“Diante dessa situação, estamos estudando uma forma para que o processo licitatório obedeça novo formato. Sendo assim, isso deve acontecer agora no 2º semestre”, Acrescentou Gustavo.

Vale lembrar que para setembro Adamantina tem já confirmada a realização da ExpoVerde 2023, inclusive, cuja diretoria executiva da comissão organizadora está nomeada desde o mês passado (março). Portanto, caso a Prefeitura viabilize a realização do Rodeio, ficaria para o final do ano (novembro ou dezembro).