SP CAP: Confira os ganhadores do sorteio deste domingo, dia 30 de abril

O SP CAP deste domingo, 30 de abril, sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio uma moto Honda/CG 160 0Km, 3º prêmio uma Honda/CG 160 0 Km e no 4º prêmio de Fiat/Toro Endurance + R$ 40 mil, além de 50 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 1.000,00.

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.

Veja abaixo o resultado divulgado do SP CAP desta edição Nº 043:





1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

022.923 – RICARDO ALEXANDRE G. V. DE SOUZA – PIRAPOZINHO

2º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

341.068 NILTON CARRARETTO – PENAPOLIS

3º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

201.162 – FELICISSIMO GONÇALVES NETO – ADAMANTINA

4º) PRÊMIO – R$ 350 MIL EM DINHEIRO

072.934 – ALZINA MACHADO OLECH – CLEMENTINA

Giro da sorte – Prêmios de R$ 1.500,00

01º) 031.070 – JOSÉ GILSON RICCI – PRESIDENTE PRUDENTE

02º) 041.526 – GIIELSON JOSE DE ALENCAR – DRACENA

03º) 287.011 – PEDRO SIMÃO DE OLIVEIRA – PENÁPOLIS

04º) 251.671 – MÁRCIO APARECIDO TRAVASSOS – PRESIDENTE PRUDENTE

05º) 118.471 – ANDRÉ LUIS DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE

06º) 228.323 – ANTONIO R. – BIRIGUI

07º) 011.781 – PAULO SÉRGIO ANADÃO – PIRAPOZINHO

08º) 033.808 – LÚCIA M. PRADO – IEPÊ





09º) 149.565 – LUCIO MÁRIO RIBEIRO DA SILVA – ADAMANTINA

10º) 150.146 – JULIANA BORGES DE OLIVEIRA – LUCÉLIA

11º) 238.161 – GENI MARTINS ROLLO – DRACENA

12º) 282.353 – JOSÉ PEDRO DA SILVA – ARAÇATUBA

13º) 069.463 – GILMAR GOMES PEREIRA – PRACINHA

14º) 127.369 – ANGELITA CARDOSO DE O. SILVA – DRACENA

15º) 231.382 – VALDECIR APARECIDO R. – BIRIGUI

16º) 102.552 – RONALDO APARECIDO DA SILVA – RANCHARIA

17º) 355.475 – PIETRA MARIA LOPES UEJIMA – PRESIDENTE PRUDENTE

18º) 207.767 – GISLAINE M. FRANCISCO – BIRIGUI

19º) 126.577 – LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS N. – ANDRADINA

20º) 324.163 – ARIANE COSTA – DRACENA

21º) 103.306 – OSVALDO LOURENÇO DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE

23º) 163.873 – MARCOS REINALDO DOS SANTOS – ARAÇATUBA

24º) 198.779 – ANTONIO EMILIO G. – ALVARES MACHADO

25º) 316.564 – JOSUE ANDRADE ALVES – PRESIDENTE EPITACIO

26º) 335.349 – HILDA DA TRINDADE LUZO – DRACENA

27º) 070.829 – ELCIO MARQUESINI – ARAÇATUBA

28º) 230.989 – ADÃO CARBONEZI – BIRIGUI

29º) 047.903 – JURACI RIBEIRO RODRIGUES – PARAPUÃ

30º) 338.896 – GELSON RODRIGUES PACHECO – LUCELIA

31º) 352.812 – EDGAR FIOROTTI – MIRANDOPOLIS

32º) 245.177 – CLEIDE DOS SANTOS – PRESIDENTE VENCESLAU

33º) 264.349 – JANETE PAVANE F. DE SOUZA – FLÓRIDA PAULISTA

34º) 313.979 – CLAUDINEI DA SILVA – MIRANTE DO PARANAPANEMA

35º) 224.043 – TALYSON M. RODRIGUES – BIRIGUI

36º) 106.348 – ANÉSIO JOSE DE BRITO – PANORAMA

37º) 216.198 – ANTONIO JOÃO DE AMORIM – MIRANTE DO PARANAPANEMA

38º) 065.632 – FELIPE EDUARDO GARCIA – ADAMANTINA

39º) 071.894 – JURANDIR JOSE DOS SANTOS – PIACATU

40º) 098.222 – VALDEMIRO GONÇALVES ALVES – MIRANTE DO PARANAPANEMA

41º) 230.911 – NATASHA C. S. PONTES – BIRIGUI

42º) 356.491 – ADEMIR DE LIMA SOARES – ADAMANTINA

43º) 231.449 – EMILIOM SÉRGIO F. – BIRIGUI

44º) 154.071 – MARLEI RELUA DAMIÃO – BARBOSA

45º) 213.132 – MARIA J. DE A. GARCIA – PRESIDENTE PRUDENTE

46º) 330.502 – GUSTAVO SANTOS DE SANTANA – PRESIDENTE EPITACIO

47º) 189.519 – DAYANE LOPES – REGENTE FEIJÓ

48º) 268.420 – JOSÉ APARECIDO A. – LUCÉLIA

49º) 260.964 – SÉRGIO APARECIDO MARTINS – EMILIANÓPOLIS

50º) 096.659 – CARLOS BEZERRA – PRESIDENTE VENCESLAU