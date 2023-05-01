Cidades
SP CAP: Confira os ganhadores do sorteio deste domingo, dia 30 de abril
O SP CAP deste domingo, 30 de abril, sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio uma moto Honda/CG 160 0Km, 3º prêmio uma Honda/CG 160 0 Km e no 4º prêmio de Fiat/Toro Endurance + R$ 40 mil, além de 50 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 1.000,00.
Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.
Veja abaixo o resultado divulgado do SP CAP desta edição Nº 043:
1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
022.923 – RICARDO ALEXANDRE G. V. DE SOUZA – PIRAPOZINHO
2º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
341.068 NILTON CARRARETTO – PENAPOLIS
3º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
201.162 – FELICISSIMO GONÇALVES NETO – ADAMANTINA
4º) PRÊMIO – R$ 350 MIL EM DINHEIRO
072.934 – ALZINA MACHADO OLECH – CLEMENTINA
Giro da sorte – Prêmios de R$ 1.500,00
01º) 031.070 – JOSÉ GILSON RICCI – PRESIDENTE PRUDENTE
02º) 041.526 – GIIELSON JOSE DE ALENCAR – DRACENA
03º) 287.011 – PEDRO SIMÃO DE OLIVEIRA – PENÁPOLIS
04º) 251.671 – MÁRCIO APARECIDO TRAVASSOS – PRESIDENTE PRUDENTE
05º) 118.471 – ANDRÉ LUIS DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE
06º) 228.323 – ANTONIO R. – BIRIGUI
07º) 011.781 – PAULO SÉRGIO ANADÃO – PIRAPOZINHO
08º) 033.808 – LÚCIA M. PRADO – IEPÊ
09º) 149.565 – LUCIO MÁRIO RIBEIRO DA SILVA – ADAMANTINA
10º) 150.146 – JULIANA BORGES DE OLIVEIRA – LUCÉLIA
11º) 238.161 – GENI MARTINS ROLLO – DRACENA
12º) 282.353 – JOSÉ PEDRO DA SILVA – ARAÇATUBA
13º) 069.463 – GILMAR GOMES PEREIRA – PRACINHA
14º) 127.369 – ANGELITA CARDOSO DE O. SILVA – DRACENA
15º) 231.382 – VALDECIR APARECIDO R. – BIRIGUI
16º) 102.552 – RONALDO APARECIDO DA SILVA – RANCHARIA
17º) 355.475 – PIETRA MARIA LOPES UEJIMA – PRESIDENTE PRUDENTE
18º) 207.767 – GISLAINE M. FRANCISCO – BIRIGUI
19º) 126.577 – LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS N. – ANDRADINA
20º) 324.163 – ARIANE COSTA – DRACENA
21º) 103.306 – OSVALDO LOURENÇO DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE
23º) 163.873 – MARCOS REINALDO DOS SANTOS – ARAÇATUBA
24º) 198.779 – ANTONIO EMILIO G. – ALVARES MACHADO
25º) 316.564 – JOSUE ANDRADE ALVES – PRESIDENTE EPITACIO
26º) 335.349 – HILDA DA TRINDADE LUZO – DRACENA
27º) 070.829 – ELCIO MARQUESINI – ARAÇATUBA
28º) 230.989 – ADÃO CARBONEZI – BIRIGUI
29º) 047.903 – JURACI RIBEIRO RODRIGUES – PARAPUÃ
30º) 338.896 – GELSON RODRIGUES PACHECO – LUCELIA
31º) 352.812 – EDGAR FIOROTTI – MIRANDOPOLIS
32º) 245.177 – CLEIDE DOS SANTOS – PRESIDENTE VENCESLAU
33º) 264.349 – JANETE PAVANE F. DE SOUZA – FLÓRIDA PAULISTA
34º) 313.979 – CLAUDINEI DA SILVA – MIRANTE DO PARANAPANEMA
35º) 224.043 – TALYSON M. RODRIGUES – BIRIGUI
36º) 106.348 – ANÉSIO JOSE DE BRITO – PANORAMA
37º) 216.198 – ANTONIO JOÃO DE AMORIM – MIRANTE DO PARANAPANEMA
38º) 065.632 – FELIPE EDUARDO GARCIA – ADAMANTINA
39º) 071.894 – JURANDIR JOSE DOS SANTOS – PIACATU
40º) 098.222 – VALDEMIRO GONÇALVES ALVES – MIRANTE DO PARANAPANEMA
41º) 230.911 – NATASHA C. S. PONTES – BIRIGUI
42º) 356.491 – ADEMIR DE LIMA SOARES – ADAMANTINA
43º) 231.449 – EMILIOM SÉRGIO F. – BIRIGUI
44º) 154.071 – MARLEI RELUA DAMIÃO – BARBOSA
45º) 213.132 – MARIA J. DE A. GARCIA – PRESIDENTE PRUDENTE
46º) 330.502 – GUSTAVO SANTOS DE SANTANA – PRESIDENTE EPITACIO
47º) 189.519 – DAYANE LOPES – REGENTE FEIJÓ
48º) 268.420 – JOSÉ APARECIDO A. – LUCÉLIA
49º) 260.964 – SÉRGIO APARECIDO MARTINS – EMILIANÓPOLIS
50º) 096.659 – CARLOS BEZERRA – PRESIDENTE VENCESLAU
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