FLÓRIDA: Definidas as semifinais do Campeonato de Futebol Médio

Foram definidos no último domingo (30), os confrontos das semifinais do Campeonato de Futebol Médio categoria livre de Flórida Paulista. Império do Corte, Japacar/Bar do Catenga, Indaiá/Primeira Veículos e Ferro Velho do Magrão/Eletro Lis são as quatros equipes classificadas.

A definição os últimos dois semifinalistas vieram após a rodada de domingo.

No duelo pelas quartas de finais, o Ferro Velho do Magrão/Eletro Lis venceu por 3 a 1 e equipe dos Amigos do Santin. No outro confronto, o Indaiá goleou por 13 a 1 a equipe D’Tudo.

SEMIFINAIS

No próximo domingo (7) acontecem as duas partidas válidas pelas semifinais do Campeonato de Futebol Médio. Os vencedores disputarão a grande final que acontecerá no próximo dia 21 de maio.

Confira os confrontos:

8h15 – Império do Corte x Japacar/Bar do Catenga

9h15 – Indaiá/Primeira Veículos x Ferro Velho do Magrão/Eletro Lis

O Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre é uma realização da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer.