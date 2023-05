FLÓRIDA: Dia do Trabalhador é marcado pelo tradicional torneio de futebol

Com o objetivo de proporcionar lazer e homenagear os trabalhadores, a Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer realizou nos dias 30 de abril e 1º de maio, o tradicional Torneio do Trabalhador.

No domingo (30), foi realizado o torneio de Bocha e Truco. As partidas aconteceram no Centro de Lazer que reuniu grande número de participantes das duas modalidades.

Pela Bocha os vencedores foram Zezinho Aléssio e Cosmo. Já no Truco a dupla ganhadora foi Bá e Matheus.

Na segunda-feira (feriado Dia do Trabalhador), aconteceu o tradicional torneio de Futebol Médio Categoria Livre no Centro Esportivo Municipal “Dr. Hiroshi Osaki”, que recebeu um grande público.

A equipe do Indaiá do Aguapeí ficou com o 1º lugar, Japacar/Herrera Salva Vidas de Rodeio em 2º lugar e Supermercados Ikeda terminou em 3º lugar.

Ainda foram premidos Allison, Alberto e Diogo (artilheiros) e Paulo (goleiro menos vazado).

De acordo com o secretário de Esportes, Luizinho Aléssio, os times finalistas e duplas de bocha e malha receberam troféu e premiação extra.