IRAPURU: Aniversário de 75 anos terá a Festa do Peão como principal atração

O município de Irapuru completa no próximo dia 6 de maio 75 anos. E para comemorar a importante data foi elaborada uma programação de festividades com diversas atrações para a população.

A programação de festividades teve início no dia 20 e 21 de abril, com a escolha da rainha e Baile da Rainha da Festa do Peão.

Ainda a programação trará várias atividades esportivas como truco, futsal, dominó, voleibol, xadrez, futebol society, tênis de mesa, entre outros.

Haverá ainda cavalgada solidária, missa em ação de graças, exposição de fotos, ato cívico, homenagem às mães, entre outros.

Também haverá inaugurações do ESF III Dr. João Joaquim da Silva, playground infantil e pista de caminhada no complexo esportivo Antonio Budoia, calçamento no conjunto habitacional, inauguração de quadra de areia e da reforma da caixa d’água na praça Seity Akabane.

Mas a grande atração do aniversário de Irapuru será a 30ª Festa do Peão que acontece no período de 4 a 6 de maio, com portões abertos, montarias, praça de alimentação e ampla estrutura, onde terá shows de ponta no cenário nacional, como João Bosco & Vinicius, Lucas Lucco e encerrando com a dupla Munhoz & Mariano.

Sem dúvida uma programação especial que vai se estender durante todo o mês de maio para comemorar os 75 anos de Irapuru.