LUCÉLIA: Conseg discute monitoramento com a instalação de câmeras de segurança

A nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Lucélia se reuniu novamente para discutir, debater e buscar soluções para melhorar a segurança das pessoas da comunidade luceliense.

Na pauta, planejamento, levantamento orçamentário e análises das possibilidades de implantação do sistema de monitoramento nas principais áreas do município, onde existe maior circulação de pessoas, através da instalação de câmeras de segurança.

Além da diretoria do Conseg de Lucélia, participaram representantes de várias entidades do município, os clubes de serviço, Assorural, associação comercial, Polícia Civil, Militar e representantes de outros segmentos da comunidade local.

Mais um encontro bastante proveitoso, segundo o presidente do Conseg, Marcos Vicente Lima, com debates e análises que fizeram o projeto avançar bastante e que deverá ter um desfecho positivo muito em breve.

Os Consegs são entidades de apoio às forças policiais, que representam grupos de pessoas de uma mesma comunidade, que se reúnem para discutir, planejar, analisar e acompanhar as soluções dos problemas que refletem na segurança e na qualidade de vida local. São, portanto, um meio de estreitar as relações entre comunidade e polícia, e fazer com que estas cooperem entre si.

Os Consegs funcionam como um mecanismo de organização da comunidade, detectando quais os problemas e obstáculos que dificultam o desenvolvimento da comunidade e impulsionando o planejamento de fórmulas que promovam soluções para o bem-estar geral das pessoas.