Promoção Dia das Mães no comércio de Flórida Paulista

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) está realizando a sua tradicional campanha de Dia das Mães junto ao comércio local.

As lojas participantes estão identificadas por bandeirolas da promoção e vão sortear: um vale compras de R$ 2 mil; um vale compras de R$ 1 mil; um vale compras no valor de R$ 500; um celular e uma fritadeira elétrica.

O sorteio da promoção será realizado no dia 15 de maio, com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional e participação da diretoria da ACIFP, autoridades e convidados.



“A sorte foi lançada. Comprando no comércio local, além de gerar emprego e renda, os clientes estão colaborando com o progresso e o desenvolvimento da Cidade Amizade. A campanha visa estimular as compras em Flórida Paulista e é esta a missão da associação comercial junto aos seus associados e a população”, destacou o presidente da associação comercial, Murilo Ricardo.

A campanha tem o apoio da Prefeitura Municipal e do jornal Folha Regional.