PARAPUÃ: Vereador tem pedido atendido de parque na creche da Vila Santa Helena

O vereador Eder Castro através das redes sociais comemorou e agradeceu o atendimento de uma solicitação sua apresentada na Câmara Municipal de Parapuã.

De acordo com o vereador no mês de setembro/2021 solicitou ao prefeito a reforma e reabertura do parque infantil localizado na antiga creche da Vila Santa Helena.

Afirmou o vereador que ficou muito feliz que a solicitação que apresentou na Câmara Municipal foi feita, atendendo pedido de pais e crianças do bairro – sendo atendida pela Administração Municipal. O parque foi revitalizado e instalado novos brinquedos, sendo que em breve será reaberto.

“Esse é meu papel como vereador, levar os anseios do povo e se Deus quiser logo poderá ser utilizado por nossas crianças; além da reforma e reabertura foi contratado um zelador, que já está trabalhando, para liberação do local, o que trará ainda mais conforto e segurança”, afirmou.

“Agradeço a administração pelo empenho e logo esse local tão importante voltará a funcionar. Continuo meu trabalho pelo bem de Parapuã e que Deus abençoe a todos”, encerrou o vereador Eder Castro.