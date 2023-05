Copa Alta Paulista de Veteranos teve rodada com nove gols

A disputada 16ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, apresentou no domingo (30), no campo do Aspumulu, os seguintes resultados da nona rodada.

O Aspumulu F.C./ Supermercado Santa Terezinha de Lucélia, fez o dever de casa e venceu o Mariápolis E.C. por 2 a 1 com os gols marcados por Adriano e Guinzão. O resultado positivo deixa o time do treinador Roberto, longe da lanterna.

O Parque Iguaçu F.C. com três gols de Adenilson “Dê”, venceu por 3 a 0 o Inúbia Paulista F.C.

E o Bangolas Lanches F.C./ Judá Artigos e Eventos Esportivo Lucélia/ Conveniência Daniel Mangaia/ J. Olé Birigui venceu por 2 a 1 o ABC/ Rennô F.C.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1° Parque Iguaçu – 12, Parapuã – 9, Pracinha – 9, Alamandas – 6, Aspumulu – 4, Mariápolis – 3, Inúbia Paulista -1.

GRUPO – B

1° San Remo – 10, Bangolas – 9, ABC/ Rennô – 6, Flórida Paulista – 4, Osvaldo Cruz – 3 e Pacaembu – 0

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”

– O treinador Roberto, do time do Aspumulu.