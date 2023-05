FLORA RICA : Município oferecerá gratuitamente curso pré-vestibular da Unesp

A fim de garantir novas oportunidades educacionais e profissionalizantes à população de Flora Rica, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria esteve no campus da Unesp em Assis.

Acompanhado da secretária municipal de Educação Kátia Ferreira e do secretário municipal de Obras Osmar, o prefeito assinou um termo de intenção para instituição de um curso preparatório da Unesp em Flora Rica, que poderá ser utilizado tanto para candidatos ao vestibular, como também para concursos públicos. O deputado Mauro Bragato esteve presente durante a assinatura.

“Durante este encontro fomos informados que até hoje, todos os alunos que permaneceram até o fim do curso foram aprovados em universidades públicas”, destacou o prefeito Fábio.

O curso preparatório pré-vestibular da Unesp será realizado em Flora Rica gratuitamente, entretanto, haverá número de vagas limitadas. “Em breve informaremos as diretrizes aos interessados, entretanto, já podemos adiantar que alunos florarriquenses do ensino médio terão prioridade nas vagas”, explicou o secretário Osmar.

As aulas, ministradas por professores doutores da Unesp, serão realizadas no período noturno seguindo as modalidades online e presencial, com duração de seis meses.

O início está previsto para o mês de maio com encerramento em novembro.