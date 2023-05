FLÓRIDA: Prefeitura contrata empresa para obras de reforma e ampliação da creche municipal

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista através de processo de licitação contratou uma empresa especializada visando a execução de obras de reforma e ampliação do prédio da creche municipal localizada na rua Belizário Garcia com a rua Valdir Crepaldi, próximo a escola Pércio.

No processo de licitação saiu vencedora a empresa Antonio Carlos Pereira (Mineiro Serralheria), que apresentou o valor de R$ R$ 328.100,20 para execução do serviço com mão de obra e fornecimento de material.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal, no prédio será trocado parte do telhado que vem apresentando problemas e ainda construído um pátio para garantir a proteção e conforto para as crianças, tendo assim um espaço para recreação e lazer.

A Prefeitura Municipal irá investir recursos próprios para a execução das obras que devem ser iniciadas nos próximos dias.

O prefeito Wilson Fróio Júnior já assinou a ordem de serviço para que a obra seja iniciada o mais rapidamente possível.