PAULISTA DIESEL: há quase 70 anos, a sua concessionária Mercedes Benz em Lucélia

Lucélia possui uma das mais renomadas concessionárias da Mercedes Benz que está há 70 anos na Capital da Amizade e que é referência regional: a Paulista Diesel.

Instalada na via marginal Amadeu Demiscki, 368 – na entrada da cidade, a Paulista Diesel comercializa e presta assistência mecânica e de peças para caminhões, ônibus e utilitários Sprinter.

A empresa conta ainda com borracharia, oficina e funilaria própria. Profissionais altamente capacitados estão sempre prontos para atender e prestar todos os serviços oferecidos.

A gerência da Paulista Diesel é do Laerti Pocibom que conta com o auxílio e os trabalhos de uma equipe administrativa formada por integrantes com vários anos de carreira na empresa.

O telefone de contato é o (18) 3551-9500. Você e a sua frota com segurança e qualidade é com caminhões e veículos da Paulista Diesel – Mercedes Benz.