SALMOURÃO: Vereador conquista verba de R$ 200 mil para a Saúde

O vereador João Leme dos Santos (PV) juntamente com o ex-prefeito de Osvaldo Cruz, Valter Luiz Martins, estiveram no gabinete da prefeita Sônia Gabau onde informaram a liberação de recursos financeiros parte do deputado federal Enrico Misasi com participação do ex-deputado estadual Reinaldo Alguz.

A emenda impositiva está no valor de R$ 200 mil e deverá ser destinada para custeio na área da Saúde.

O vereador João Leme ressaltou que o ex-deputado Reinaldo Alguz havia assumido o compromisso da liberação da emenda e ela se concretiza através do deputado federal Enrico, sendo esse um gesto de extrema importância no atendimento da comunidade, já que estes recursos serão destinados à Secretaria de Saúde.

“Esse recurso possibilitará a aquisição de medicamentos, pagamento de médicos e outros serviços essenciais de atendimento da comunidade”, ressaltou o vereador João Leme, que ainda reforçou o pedido de apoio para que a Prefeitura de Salmourão agilize assistência para a Casa da Esperança Emil Wirth.