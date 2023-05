Torneio de truco é realizado no Dia do Trabalhador em Irapuru

O Dia do Trabalhador foi comemorado com um torneio de truco em Irapuru.



Realizado no Centro Cultural, o evento contou com a participação de dezenas de participantes, divididos em duplas que disputaram a premiação.



A dupla Divino e José Titara foram ficou em primeiro lugar no torneio, conquistando R$ 300 e o troféu; em segundo lugar, Marcos e José Paulino levaram os R$ 200 e o troféu.



O terceiro lugar ficou com Hugo Jacomini e Leo Yamamoto (R$ 100 mais o troféu) e o quarto lugar ficou com Paulo Maruki e Marcelo (premiados com medalhas).



A arbitragem do troneio ficou por conta do irapuruense Donizeti Rugani.



O evento foi realizado pela Diretoria de Esportes de Irapuru e faz parte das comemorações dos 75 anos do município.