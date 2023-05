Adamantina inaugura novo totem turístico ao lado da Rodoviária

A cidade de Adamantina, apelidada de “Joia da Nova Alta Paulista”, acaba de ganhar um novo totem turístico instalado próximo à Rodoviária. A cidade, que faz parte da região de Presidente Prudente e obteve o título de Município de Interesse Turístico em 2019, é integrante da Região Turística Águas do Oeste, juntamente com outros 20 municípios.

Conhecida por suas atrações voltadas ao ecoturismo, Adamantina possui uma diversidade de pontos turísticos para os visitantes explorarem. Segundo dados do IBGE de 2020, a cidade tem uma população estimada de 35.111 pessoas e está a 579 km de distância da capital, sendo um destino ideal para quem procura um clima de interior.

O novo totem turístico apresenta o Sol do Oeste, símbolo da Região Turística Sol do Oeste, da qual Adamantina faz parte. Com a inauguração do novo totem, a cidade de Adamantina reforça sua vocação para o turismo e convida os visitantes a descobrirem tudo o que ela tem a oferecer.