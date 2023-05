CLÍNICA MARTON: um ‘time de especialistas’ pronto para cuidar do seu sorriso

Em Flórida Paulista, a Clínica Marton é completa e especializada em cuidar de sorrisos.

Um time de profissionais compõe o corpo clínico e de suporte aos pacientes da Cidade Amizade e região, transformando vidas e garantindo satisfação e bem-estar.

Entre os serviços prestados, estão: implantodontia; cirurgia buco maxilo facial, ortodontia, endodontia; odontologia estética (prótese metal free, lentes de contato e facetas em porcelana); radiologia e imaginologia odontológica (raios-X panorâmico digital e raios-X periapical digital); dentística (restaurações), botox e preenchimento com ácido hialurônico; lentes em resina composta, aparelhos ortodônticos invisíveis e outros procedimentos.

Os trabalhos são conduzidos com a seriedade e experiência do dr. Fernando Zogheib Marton (cirurgião buco maxilo/implantodontista; professor universitário e empreendedor) e pela dra. Daniela Grion Marton (especialista em endodontia e ortodontia; estética dental e professora universitária).

Recentemente o “time Marton” ganhou o reforço de duas novas profissionais, as cirurgiãs dentistas Nathália Capóia Massarotte e Isadora Rufino.

A Clínica Marton fica na avenida Regina Stéfani, 59 – centro de Flórida Paulista, prédio que também abriga o Instituto Marton de Odontologia, responsável pela formação e aperfeiçoamento de profissionais de vários locais do país com a didática e coordenação do dr. Fernando Marton.

Os telefones são: (18) 3581-2239 e (18) 99667-5099.