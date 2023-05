FLÓRIDA: Curso “Piloto Raiz” da Bioflora Agronegócios é sucesso com pessoas do Brasil e outros países

Curso com aulas teóricas e práticas forma gestores em operações com drone

Foi realizado mais um encontro do curso “Piloto Raiz” desenvolvido pela Bioflora Agronegócios, do profissional Fernando Tino.

O curso que vem ganhando ampla repercussão, foi realizado na sede da empresa em Flórida Paulista contando com a participação de pessoas de diversos Estados do Brasil e inclusive do exterior.



Segundo Fernando Tino, o Piloto Raiz, é um dos cursos mais citados da atualidade no segmento e ensina os operadores de um jeito diferente, unindo aulas teóricas e práticas em campo com a aplicação de produtos reais e outras vivências oferecidas aos participantes.



“Nossa técnica visa formar muito mais que um operador de drone. Atuamos de forma com que os participantes saiam daqui com outra mentalidade e formados na gestão de operações com os equipamentos utilizados”, destacou Fernando Tino ao jornalismo Folha Regional.

Ainda segundo Fernando Tino, esta é uma atividade que está em plana ascensão e que necessita cada vez mais de profissionais altamente capacitados para garantir sua eficiência e a rentabilidade dos trabalhos prestados nas mais diversas áreas e segmentos.



“Fico muito feliz em proporcionar aos alunos de vários Estados do Brasil e do exterior esta nova experiência em desenvolver na prática as atividades que um verdadeiro Piloto Raiz realiza no dia-dia, enriquecendo-os de conhecimento e formando os profissionais com uma nova visão deste modelo de trabalho”, ressaltou.



Fator que demonstra a importância deste curso para Flórida Paulista e região é de que até a economia local é impactada, uma vez que nesta última semana de atividades, não havia mais vagas em hotéis da cidade e os restaurantes e lanchonetes receberam um número anormal de clientes, aumentando assim o consumo no município.

O curso acontece uma vez ao mês e pode ser realizado por qualquer pessoa interessada. Mais informações podem ser adquiridas junto a Bioflora Agronegócios através do telefone: (18) 99664-2188.