IRAPURU: Hoje começa a Festa do Peão com o show da dupla João Bosco & Vinicius

A estrutura para a implantação do recinto para receber a 30ª Festa do Peão de Irapuru já está pronta na entrada da cidade.

A Festa do Peão que acontece de 4 a 6 de maio, é a grande atração das festividades em comemoração aos 75 Anos de Irapuru.

De acordo com a Comissão Organizadora tudo foi montado com antecedência para garantir a vistoria necessária para a realização do evento, porém a segurança e conforto estará garantido para o público que estará presente.

A Festa do Peão de Irapuru terá portões abertos todas as noites, com rodeio em touros, praça de alimentação, parque de diversões, shows de sucesso nacional e camarote.

A grade de shows mostra que o evento será o maior já realizado na história de Irapuru e terá na abertura nesta quinta-feira, dia 4 de maio, com a sensacional dupla João Bosco & Vinicius; já no dia 5 terá a presença do cantor Lucas Lucco e no dia 6 (sábado) o show será com a renomada dupla Munhoz & Mariano.