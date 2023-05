PARAPUÃ: Município está com 40 vagas abertas para curso gratuito da ETEC

Os parapuenses contam com a oportunidade de participarem de um curso técnico gratuito através da classe descentralizada da ETEC no município, que funciona na Escola Zizi Pereira de Souza.

Atualmente, o curso técnico oferecido através da ETEC Amin Jundi, polo de Osvaldo Cruz, é o de Recursos Humanos que especializa o participante em lidar com questões relacionadas à gestão de pessoas em empresas de diversos segmentos e tamanhos.

O aluno aprende as técnicas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, administração de benefícios e remuneração, entre outras.

No mercado de trabalho, o profissional de RH tem a responsabilidade de identificar e solucionar situações relacionadas as pessoas da empresa, visando sempre ao desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, bem como ao aumento da produtividade e eficiência da organização.

O vestibulinho segue com inscrições abertas até as 15h do dia 8 de maio. São 40 vagas disponíveis para Parapuã.

Maiores informações podem ser obtidas através do site: www.vestibulinhoetec.com.br