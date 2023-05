Psicologia promove oficinas e mesa-redonda para o Dia Nacional da Luta Antimanicomial

O curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina promove todos os anos um evento para discutir o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio no Brasil. A temática é de grande importância para os profissionais que trabalham com a saúde mental e as pessoas que vivem e convivem com os transtornos mentais.

Para celebrar a data, serão ministradas oficinas de Arteterapia dia 16, no Câmpus II, a partir das 14h e uma mesa-redonda às 19h45 intitulada “Os desafios da Luta Antimanicomial e dos Serviços de Saúde Mental”.

Nesta edição, há parceria com o curso de Enfermagem, que realiza neste período a semana acadêmica. As ações são organizadas e desenvolvidas pelas docentes responsáveis pelos estágios básicos em Psicologia e pelos discentes destas disciplinas.

“Serão abordados pelos palestrantes convidados os fatos históricos de filiação e engajamento no processo de reforma psiquiátrica, principalmente do estado de São Paulo, bem como relatos de experiências profissionais no âmbito da Psicologia e da Enfermagem em CAPS e outros serviços de saúde mental, inclusive internacionais”, explica a coordenadora do curso de Psicologia, Prof.ª Dra. Thaísa Angélica Déo da Silva Bereta.

A data deu visibilidade ao movimento da Luta Antimanicomial, que adota o lema “Por uma sociedade sem manicômios” e inaugura uma proposta de reforma psiquiátrica brasileira.

Programação e minicurrículo dos participantes

Cada oficina de arteterapia tem 30 vagas para participação. As inscrições para as oficinas devem ser realizadas até o dia 12 de maio, uma sexta-feira, pelo link https://forms.gle/zzTDTsLv9RjMMbtJ9

Às 14h do dia 16 haverá a oficina de Colcha de Retalhos aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial de Adamantina (CAPS) na sala 2 do bloco I. Às 17h serão ministradas oficinas de Arteterapia, para a produção de chaveiros de mandala, flores de papel crepom e vidro luminária, nas salas 3, 4 e 5 do bloco I. Para a oficina de vidro luminária há a necessidade de levar um pote de vidro.

Às 19h no auditório Miguel Reale, bloco I do Câmpus II, será realizada a recepção dos participantes e exposição de fotos da reforma Psiquiátrica Brasileira. Às 19h20 haverá um sarau de apresentação musical e de poesias. Às 19h45 ocorrerá a mesa-redonda: “Os desafios da Luta Antimanicomial e dos Serviços de Saúde Mental”.

O Prof. Dr. Marcelo Azeredo Rodrigo ministrará sobre a “Abertura Democrática e Serviços de Saúde mental: participação em duas experiências e avaliação de resultados”. O psicólogo, com formação avançada em Psicoterapia pela Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC/Roma), tem doutorado em Ciências da Educação pela Università Pontificia Salesiana de Roma, na Itália. Em Psicoterapia, segue uma abordagem integrativa, com destaque para a Análise Transacional, clássica e de última geração.

A Prof.ª Dra. Isabel Victoria Marazina irá apresentar sobre “A memória como processo de filiação e engajamento – o processo da reforma psiquiátrica no Estado de São Paulo”. A professora Isabel é graduada em Psicologia pela Universidad Católica de Córdoba na Argentina (1972), mestra em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004) e doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), em 2012. Atualmente é pesquisadora da USP e psicanalista de clínica particular.

A enfermeira especialista em Atuação Docente em Saúde e mestranda em Enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Débora Maria Salimon Pinto, falará a respeito da Enfermagem no contexto da Reforma Psiquiátrica: a visão de dentro do CAPS.

Débora é graduada nas então Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) em 2002. Atualmente é enfermeira da secretaria de saúde de São José do Rio Preto, lotada em um CAPS II, ocupando o cargo de gerência.