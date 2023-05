LUCÉLIA: Construção que já foi ocupada pela Assorural, no Bairro União é destruído por incêndio

Fogo surgiu de repente e consumiu grande parte da construção rapidamente. Existe suspeita de incêndio criminoso

Um prédio tradicional no Bairro União em Lucélia, que já abrigou várias atividades, entre as quais a estrutura da Assorural, Associação dos Produtores Rurais de Lucélia e que ultimamente também serviu de moradia para algumas famílias, que já deixaram o local, foi parcialmente destruído por um incêndio ocorrido nesta semana.

Por ser uma construção antiga, com muita estrutura de madeira no telhado, apesar de ser uma obra de alvenaria, a parte mais inflamável de madeira foi completamente destruída pelas chamas e deixou os moradores do local bastante assustados.

Foi feito o possível para controlar as chamas, porém, os estragos foram bem consideráveis e os moradores do bairro lamentam mais um pedaço da história que se perde, sem contar que se trata de um patrimônio público e que merecia ser mais bem cuidado.

A Polícia Civil deve investigar para tentar identificar a origem do incêndio.