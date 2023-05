FLÓRIDA: Prefeitura realizará leilão de veículos e máquinas neste mês

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista realizará no próximo dia 16 de maio, um leilão de veículos e máquinas inservíveis à administração municipal.

O leilão acontecerá às 9h30 onde o apregoamento das licitantes para a oferta de lances do leilão será realizado no pátio do almoxarifado municipal de Flórida Paulista, situado na avenida Dirceu Rodrigues, nº 466 – Centro.

Serão colocados à venda pela administração municipal os seguintes bens móveis inservíveis para a administração:

– CAMINHONETE – FIAT/FIORINO – ano de fabricação 2003, modelo 2003 avaliado em R$ 3.100,00

– CAMINHONETE – PEUGEOT, ano de fabricação 2014, modelo 2015 avaliado em R$ 11.000,00

– AUTOMOVEL – FIAT/UNO MILLE, ano de fabricação 2008, modelo 2008 avaliado em R$ 4.100,00

– CAMINHONETE – FIAT/DOBLO RONTAN AMBULANCIA, ano de fabricação 2007, modelo 2008 avaliado em R$ 4.000,00

– ASTRA – GM, ano de fabricação 2007, modelo 2008 avaliado em R$ 9.000,00

– KOMBI – VOLKSWAGEM, ano de fabricação 2009, modelo 2009 avaliado em R$ 11.900,00

– AUTOMOVEL – FORD FOCUS TI AT 2.0 S, ano de fabricação 2014, modelo 2014 avaliado em R$ 31.000,00

– ONIBUS – MERCEDES BENZ INDUSCAR APACHE A, ano de fabricação 2003, modelo 2003 avaliado em R$ 19.000,00

– ONIBUS – SCANIA K113 CL, ano de fabricação 1991, modelo 1992 avaliado em R$ 17.000,00

– TRATOR AGRICOLA– MASSEY FERGUSON – 235 –Diesel avaliado em R$ 14.000,00

– TRATOR AGRICOLA – MASSEY FERGUSON 272 – Diesel avaliado em R$ 17.000,00

O valor total da avaliação dos veículos e tratores soma a importância de R$ 141 mil.

Os bens serão vendidos à vista, a quem maior lance oferecer, não inferior à avaliação anexa, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista qualquer responsabilidade quanto a reparos ou mesmo providências referentes à retirada e transporte dos bens arrematados.