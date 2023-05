Florida vence na estreia do Campeonato Varzeano em Adamantina

Em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Amador Varzeado de Futebol de Campo de Adamantina, Flórida Paulista venceu por 5 a 2 a equipe do Adamantina City.

Os gols da equipe floridense foram marcados por Diego (2), Matheus (2) e Fabiano.

Flórida Paulista está no Grupo A da competição, que conta ainda com as equipes Adamantina City, Hook Valen F.C., Parque Iguaçu e Portuguesa/Adamantina.

Flórida volta aos gramados no dia 16, onde enfrenta a Portuguesa/Adamantina no Estádio Municipal de Adamantina.

A realização é da SELAR (Secretária de Esportes, Lazer e Recreação) de Adamantina.