IRAPURU: Grande público na primeira noite da Festa do Peão

Hoje tem show com o cantor Lucas Lucco

A 30ª Festa do Peão de Irapuru que foi iniciada na noite de quinta-feira (4), recebeu um grande público. O show foi com a sensacional dupla João Bosco & Vinicius.





A Festa do Peão que acontece de 4 a 6 de maio, é a grande atração das festividades em comemoração aos 75 Anos de Irapuru.





As montarias do Circuito EP Show Rodeo Bull levantaram o público na primeira noite e teve como o maior pontuador da noite o peão Jean Teodoro de Mirante do Paranapanema.

O vencedor da etapa de Irapuru terá vaga para a grande Festa de Peão de Barretos. Os locutores são Japonês Preto e Vanderlei Alcântara.

A Festa do Peão de Irapuru tem portões abertos todas as noites, com rodeio em touros, praça de alimentação, parque de diversões, shows de sucesso nacional, boate e camarote.



Nesta sexta-feira (5) o show será com o cantor Lucas Lucco e no dia 6 (sábado) terá as finais de montarias, o show será com a renomada dupla Munhoz & Mariano e ainda haverá o segundo show com Bernardo & Rafael encerrando a festa.