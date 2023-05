Justiça condena a 15 anos de prisão homem que provocou acidente que matou jovem em Bauru

Leonardo foi preso em flagrante por embriaguez ao volante há quatro anos, em 19 de maio, no dia do acidente, registrado no acesso entre as rodovias Marechal Rondon (SP-300) e Engenheiro Baptista Cabral Rennó (SP-225). Porém, ele foi liberado e até a condenação aguardava em liberdade o julgamento. Ele também havia recuperado na Justiça o direito de dirigir.