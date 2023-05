LUCÉLIA: Vereadores cobram maior transparência e divulgação das reuniões da Secretaria de Turismo

A Câmara Municipal de Lucélia aprovou requerimento de autoria dos vereadores Cátia Cristina Prefeito Maior, Altair Lopes Maciel, Antonio Carlos Rios e Vinicius Bussi, solicitando informações das reuniões realizadas pelo setor de Turismo.

No requerimento os vereadores solicitam que a Prefeitura Municipal informe através da Secretaria de Turismo o cronograma detalhado das reuniões realizadas pelo setor de Turismo, tais como local, dia e horário.

De acordo com os vereadores, tal propositura tem por finalidade buscar informações a respeito das reuniões realizadas pela Secretaria do Turismo, uma vez que eles já foram questionados por munícipes sobre tais reuniões e que quando ocorrem não existe a publicidade do local, dia e horário para que a população possa participar contribuindo para o desenvolvimento do setor de Turismo.

“Solicitamos ao Poder Executivo para que o secretário de Turismo informe a Câmara Municipal os questionamentos solicitados, para que seja dada maior transparência para que a população luceliense possa estar participando das reuniões do referido setor”, ressaltaram os vereadores.