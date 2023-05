MARIÁPOLIS: Vereador apura denúncia e encontra cemitério em situação de abandono

Mato alto, sujeira e outros problemas deixam clara a falta de cuidados com o local

Após receber uma denúncia de um morador de Mariápolis, o vereador Cleber Juliano de Oliveira – “Bicudo”, esteve no Cemitério Municipal de Mariápolis onde constatou a situação de abandono em que se encontra o local.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Bicudo informou que há mato por todo lado e inclusive entre as sepulturas, além de lixo de todo tipo espalhado pelo espaço e restos de material para construção, lonas e outros objetos que causam um péssimo aspecto.



“Os nossos entes queridos e a população merecem respeito e as condições mínimas de poder frequentar o Cemitério Municipal que já não conta com muita estrutura e que abandonado, da forma em que está, fica ainda pior e gera uma péssima imagem para aqueles que vem de fora visitar seus parentes lá sepultados”, comentou o vereador Bicudo.

Além da situação de abandono, outra questão que preocupa, segundo o vereador, é o acumulo de água em materiais e objetos que estão jogados pelo cemitério e que podem se tornar um criadouro de mosquitos de dengue.



“O Dia das Mães está chegando, data em que costumeiramente o cemitério recebe um grande número de visitantes e eu acho que não é esta a imagem que a administração quer deixar marcada para os mariapolenses e outras pessoas das cidades vizinhas que vão passar por lá”, disse Bicudo.

O vereador informou que já cobrou providências da Prefeitura e que vai continuar acompanhando a situação na busca da limpeza e melhorias.