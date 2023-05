MARIÁPOLIS: Vereadores reivindicam médico as quartas-feiras em Posto de Saúde

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, os vereadores Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) e Juliana Lourenço apresentaram indicação solicitando ao prefeito municipal para que juntamente com as secretarias competentes busquem viabilizar a manutenção de um médico às quartas-feiras no Posto de Saúde Eronis Barbosa.

Ressaltaram os vereadores que a médica que atende no Posto de Saúde Eronis Barbosa tem folgas as quartas-feiras, sendo que nenhum médico a substitui.

“Isto vem gerando um descompasso no atendimento, pois os pacientes têm dificuldades em se deslocarem até o posto principal”, afirmaram os vereadores.

Desta forma, os vereadores pedem que as quartas-feiras seja indicado um outro profissional que atua no Posto Central para atendimento no Posto Eronis Barbosa, facilitando o atendimento à população naquela unidade de Saúde.