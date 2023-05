Motociclista fica ferido em acidente na SP-294

Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira, 05, na rodovia Comandante João Ribeiro SP 294 em Osvaldo Cruz, deixando um homem morador de Osvaldo Cruz ferido.

Segundo informações, levando no local a vítima seguia em uma moto Kawasaki 300, sentido Lucélia a Osvaldo Cruz quando no trevo da Venda Branca colidiu lateralmente com um veículo Santana dirigido por um homem de 44 anos que nada sofreu.

A vítima foi socorrida pela equipe de Socorristas da concessionária Eixo com ferimentos em um dos braços para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, ficando aos cuidados médicos.

A Polícia Militar Rodoviária equipe de apoio da Concessionária Eixo trabalharam na Ocorrência