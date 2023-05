Pacaembu vence Mariápolis na sua estreia na Copa Amadora de Adamantina

No complemento da primeira rodada da Copa Amadora “A Esportiva” de futebol de campo de Adamantina, realizada na quinta-feira (4), no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo, a equipe do Pacaembu E.C. (PEC) estreou com pé direito na competição. Em uma partida muita disputada os pacaembuense venceram por 2 a 0, o Mariápolis E.C., com os gols marcados por Elton Rebeco e Maurício.

Ainda na rodada teve o Betão F.C. vencendo por 3 a 1 o Red Bull F.C./ Adamantina.

ABERTURA

A abertura da primeira rodada iniciou na terça-feira (2), onde o Parque Iguaçu F.C. venceu por 2 a 0 a Portuguesa e o Flórida Paulista F.C. venceu de goleada por 5 a 2 o Adamantina City F.C.

ORGANIZAÇÃO

Selar (Secretária de Esportes Lazer e Recreação de Adamantina) Ronaldo Dutra “Tuiuiú ” (Secretário) e Luciano Netto (Diretor).

10 EQUIPES

Dez equipes sendo 6 de Adamantina e 4 de cidades vizinhas participam da competição.

– Na foto, a equipe do Pacaembu E.C. que estreou com vitória.