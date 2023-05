FLÓRIDA: Semifinais do Campeonato de Futebol Médio acontecem neste domingo

Neste domingo (7) acontecem as duas partidas semifinais do 3º Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre de Flórida Paulista. As partidas acontecem no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

Veja os jogos:

8h15 – Império do Corte x Japacar/Bar do Catenga

9h15 – Indaiá/Primeira Veículos x Ferro Velho do Magrão/Eletro Lis

A decisão do Campeonato de Futebol Médio está prevista para acontecer no dia 21 de maio.