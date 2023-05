Acidente em vicinal deixa jovem ferido

Um motorista sofreu ferimentos leves – escoriações – em acidente de trânsito ocorrido na vicinal que liga os municípios de Iacri e Rinópolis, na tarde deste sábado, dia 6.

A vítima procurou atendimento médico e foi liberada.



Segundo informações da Polícia Militar de Iacri, a equipe do soldado Felipe e soldado Reinof foi acionada para atender acidente de trânsito na vicinal e ao chegar no local o condutor estava já fora do veículo, um Gol, com algumas escoriações.

Os policiais militares informaram que a vítima foi socorrida por meios próprios para a Santa Casa de Rinópolis, onde foi atendida pela equipe médica e liberada. O acidente foi registrado por volta das 17h30.