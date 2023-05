FLÓRIDA: Definida a final do 3º Campeonato de Futebol Médio 

Aconteceu no domingo (7), as semifinais do 3º Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre de Flórida Paulista.

Na primeira partida a equipe do Império do Corte não teve dificuldades e aplicou uma goleada por 9 a 0 contra o Japacar/Bar do Catenga.

Já na segunda semifinal, a equipe do Ferro Velho do Magrão/Eletro Lis venceu por 3 a 0 o Indaiá/Primeira Veículos.

Com os resultados, as equipes do Império do Corte e do Ferro Velho do Magrão/Eletro Lis, decidem o Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista em partida a ser realizada no próximo dia 21 de maio.

O Campeonato de Futebol Médio Categoria Livre é uma realização da secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.