Floridense Marcelo Lopes assume a diretoria da regional da Drads

O floridense Marcelo Lopes Alves assumiu na semana passada a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, a “Drads Alta Paulista”.

Nomeado no dia 20 de abril, Marcelo Lopes Alves foi empossado e passou a coordenar os trabalhos nas cidades localizadas entre Osvaldo Cruz e Panorama.

Ele assume a missão de reportar todos os atos, convênios e outras importantes informações relacionadas à área social dos municípios diretamente para a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado.

Na prática, ele é o responsável pelo escritório sediado em Dracena, que funciona como elo entre as prefeituras, assistências sociais, entidades e demais órgãos do segmento junto ao Estado, além de possuir caráter de fiscalização.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o novo diretor da Drads, Marcelo Lopes Alves que traz na bagagem o trabalho na administração pública – onde foi secretário da Prefeitura de Flórida Paulista – destacou que se sente grato por assumir o cargo e deixou abertas as portas do órgão regional para acolher as demandas dos municípios, auxiliar na busca por soluções e também atender os gestores naquilo que for de sua competência.

O escritório da Drads em Dracena está localizado no centro da cidade na avenida Presidente Vargas, 1.125 – na Vila Barros.