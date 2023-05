IRAPURU: Festa do Peão é sucesso de público e organização

A 30ª Festa do Peão de Irapuru, que foi realizada de 4 a 6 de maio, foi um sucesso superando todas as expectativas dos organizadores, sendo uma festa que trouxe entretenimento e muita alegria à população da cidade e toda a região.

O evento de portões abertos, ficará na história como o maior já realizado com atrações de nível nacional, como João Bosco & Vinicius; Lucas Lucco, além de Munhoz & Mariano.





No encerramento do evento, o tradicional rodeio com as montarias em touros do Circuito EP Show Rodeo Bull, teve como grande campeão Thalles Mello da cidade de Araçatuba/SP, o qual levou para casa R$ 7 mil, o vice-campeão, Elton Vieira da cidade de Taciba/SP levou R$ 4 mil e em 3º lugar, Devanir Gregório, da cidade de Pompéia/SP, recebendo R$ 3 mil.





Após as montarias a atração musical ficou por conta da dupla Munhoz e Mariano que agitou o público que lotou as arquibancadas da arena de rodeio para assistir o último dia de festa, seguido de uma grande queima de fogos.





O recinto recebeu um grande público de Irapuru e cidades da região, com muita organização, garantindo segurança e diversão para todos e deixando saudados para o próximo ano.





A 30ª Festa do Peão foi a grande atração do aniversário de 75 anos de Irapuru que segue com programação de festividades até o final do mês.