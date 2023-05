IRAPURU: Pacientes do município passam a ser atendidos em Dracena

Desde o dia 1º de maio, os pacientes de Irapuru passaram a ser atendidos nos casos de urgência e emergência pelo Pronto Atendimento Municipal e Santa Casa de Dracena.

A medida, segundo a secretária municipal de Saúde, Ariane Strasser, veio de encontro à viabilidade técnica, já que o município vinha enfrentando alguns problemas com o atendimento prestado em Junqueirópolis, sendo necessária a procura por outra unidade que atendesse à demanda de Irapuru.

“A nossa referência secundária em atendimentos de ortopedia, leitos de UTI, hemodiálise, exames de tomografia, ultrassom e outros já era Dracena”, explicou a secretária Ariane Strasser.

Ela ainda pontuou que a mudança da referência primária, que reúne o atendimento hospitalar de urgência e emergência, ocorreu também com o intuito de proporcionar os serviços de saúde aos pacientes irapuruenses em um único lugar, no caso as unidades de saúde de Dracena.

“Os atendimentos prestados pelo município seguem sem alteração, o acolhimento é feito no Centro de Saúde e posteriormente, caso haja a necessidade, os pacientes são encaminhados para Dracena, o que acontece 24 horas e conta com o serviço de ambulância municipal”, concluiu a secretária.