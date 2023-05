Motorista fica ferido após carro cair em valeta, bater em árvore e capotar

Um jovem bastense de 19 anos sofreu ferimentos acidente de trânsito ocorrido na vicinal que liga os municípios de Bastos e Tupã. O capotamento aconteceu no trecho entre o trevo principal de Bastos e a rotatória da Seção Cascata, por volta das 11h20 deste domingo dia (7). A vítima foi conduzida para receber atendimento médico em Bastos e depois foi transferida para uma unidade de saúde em Marília.

Segundo informações, o jovem trafegava com uma picape Saveiro pela vicinal no sentido Bastos a Tupã e, por motivos a serem esclarecidos, o veículo ficou descontrolado, atravessou a pista, caiu em uma valeta, capotando em seguida e batendo contra uma árvore, no sentido oposto da via.



O motorista sofreu várias escoriações e foi socorrido pela ambulância da Prefeitura de Bastos para o Pronto Socorro Municipal.

Ainda de acordo com informações, a vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos na unidade de saúde de Bastos e depois foi transferido para o Hospital das Clínicas de Marília. Atendeu a ocorrência a Polícia Militar de Bastos, cabo Nogueira, cabo Padovezzi, com o apoio da viatura atividade delegada com o cabo Bertholdo e soldado Mariotti, e Defesa Civil Municipal, que realizou a sinalização no local do acidente.