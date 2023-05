OSVALDO CRUZ: Santa Casa recebe equipamentos com verba destinada por deputado

Na manhã de quarta-feira (3), a prefeita Vera Morena, juntamente com representantes da mesa administrativa, o provedor Marcelo Batistiolli, a diretora administrativa, Silvana Satie Kaneshiro, além dos vereadores Carol Rossi, Marta Murbach e Bruno Rebeschini (este último representando o presidente da Câmara Municipal, Gérson Credendio), além de colaboradores do hospital, participou da entrega de equipamentos para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.

Os equipamentos foram adquiridos através de uma emenda no valor de R$ 50 mil enviadas pelo deputado Vinicius Camarinha a partir de solicitação das vereadoras Marta Murbach e Carol Rossi.

De acordo com a administração da Santa Casa foram adquiridos os seguintes equipamentos: um refrigerador no valor para armazenamento de vacinas de R$ 9.200, um foco cirúrgico no valor de R$ 25.900; um aspirador no valor de R$ 3.980; dois oxímetros no valor de R$ 4.018 e dois carrinhos de emergência no valor de R$ 4.270.

Os R$ 2 mil restantes serão utilizados para a compra de cabos e equipamentos necessários para o funcionamento dos itens.

De acordo com administração da Santa Casa, os novos equipamentos deverão garantir melhor atendimento aos pacientes, onde agradeceram o deputado e as vereadores pela importante conquista.