A Câmara de Osvaldo Cruz elevou o salário do prefeito em quase R$ 5 mil a partir de janeiro de 2025. Em recente votação, os vereadores fixaram em R$ 21.450,00 o subsídio mensal do Chefe do Executivo.

Atualmente, a prefeita Vera Morena – conforme o Portal da Transparência – recebe o valor bruto de R$ 16.491,28, que representa R$ 4.958,72 a menos que o salário do gestor municipal no mandato 2025/2028. O Projeto de Lei nº 30/2023 também reajustou o salário do vice-prefeito, que passa dos atuais R$ 5.055,72 para R$ 9.295,00. Atualmente, a vice-prefeita de Adamantina recebe o valor de R$ 3.300,00. Já os secretários municipais de Osvaldo Cruz vão passar dos atuais R$ 4.687,79 para R$ 8.450,00 a partir de 1º de janeiro de 2025.