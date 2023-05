SALMOURÃO: Presidente da Câmara recebe pedido de segurança em ambientes públicos

O presidente da Câmara Municipal de Salmourão, vereador Wesley Barbosa recebeu no mês de abril, a visita da psicopedagoga Maria Aparecida Ribeiro Leme e da engenheira agrônoma Kamila S. Colotonio, juntamente com uma turma de alunos da Escola Estadual Hans Wirth.

Na oportunidade foi entregue ao Legislativo de Salmourão um ofício com solicitações sobre a segurança em ambientes públicos municipais e estaduais.

No documento, assinado pela psicopedagoga e pela engenheira, foi requisitado ao Legislativo de Salmourão, para que atue em conjunto com o Poder Executivo Municipal, visando oferecer mais segurança nos ambientes escolares, nos projetos sociais e ainda durante as atividades de instrução do Curso de Jovem Agricultor do Futuro.

De acordo com o presidente Wesley Barbosa, na oportunidade foi conversado sobre o pedido e também foi discutido sobre como a Câmara Municipal poderia auxiliar na demanda sinalizada pelos visitantes.

Diante da situação, o presidente da Câmara Municipal repassou de imediato a correspondência ao conhecimento da Secretaria Administrativa do Legislativo, onde estará solicitando de forma oficial, para que medidas nesse sentido possam ser implantadas em curto prazo.

“Agradeço a todos pela visita e permaneço à disposição de toda a sociedade para que possamos juntos auxiliar no encontro de soluções que possam melhorar não apenas a segurança, mas também a qualidade de vida de toda a nossa cidade, construindo sempre uma política participativa entre todos”, finalizou o presidente Wesley Barbosa.