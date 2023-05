SP CAP: Confira os ganhadores do sorteio deste domingo, dia 7 de maio

O SP CAP deste domingo, 7 de maio, sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio de 10 mil reais, 3º prêmio de 10 mil reais e do 4º prêmio de R$ 250 mil, além de 50 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 1.000,00.

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.

Veja abaixo o resultado divulgado do SP CAP desta edição Nº 044:

1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

014.057 – FÁBIO MOURA – DRACENA

2º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

086.930 – LUIZ PEREIRA DE ANDRADE – PIRAPOZINHO

3º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

065.643 – RODRIGO DA SILVA BARBOSA – PACAEMBÚ

4º) PRÊMIO – R$ 250 MIL EM DINHEIRO (R$ 83,3 MIL CADA)





050.877 – NEUZA RODRIGUES SANTOS SILVA – MARTINÓPOLIS

138.177 – JOÃO RUBIN DE OLIVEIRA NETO – TEODORO SAMPAIO

338.973 – RAFAEL JESUS DELICOLI – PRESIDENTE PRUDENTE

GIRO DA SORTE – PRÊMIOS DE R$ 1.000,00

01º) 173.234 – SUELI ANTONIA ALENCAR – ANDRADINA

02º) 032.254 – ADEMIR CORTE – GUARARAPES

03º) 313.036 – REINILDA D. M. COSTA – PRESIDENTE PRUDENTE

04º) 092.586 – THIERRY KTSUMI K. – BILAC

05º) 164.197 – JOSÉ ROBERTO P. DOS SANTOS – MARIÁPOLIS

06º) 233.195 – PEDRO A. DE ALMEIDA – PRESIDENTE EPITÁCIO





07º) 121.124 – AMANDA A. GOUVEIA – PRESIDENTE PRUDENTE

08º) 020.524 – EDVAL FERREIRA – RANCHARIA

09º) 162.361 – WELINGTON C. DE MEDEIROS – MARTINÓPOLIS

10º) 329.511 – JEFFERSON V. DOS SANTOS – MIRANDOPOLIS

11º) 260.604 – TANIA CAETANO – ANDRADINA

12º) 239.663 – JOÃO PEREIRA DA SILVA – PAULICÉIA

13º) 198.913 – JOÃO LUIZ – PRESIDENTE VENCESLAU

14º) 172.215 – LUIZ ROBERTO RODRIGUES – ANDRADINA

15º) 338.657 – GENTIL ROCHA MOITINHO – ALVARES MACHADO

16º) 312.268 – GENILSON DE O. CHAVES – MIRANTE DO PARANAPANEMA





17º) 092.618 – JOSÉ FRANZO – ARAÇATUBA

18º) 316.959 – JULIANA DE FREITAS GONCALVES – MARIAPOLIS

19º) 035.878 – NEIVA P. CASTRO – ANDRADINA

20º) 162.448 – MARCELO B. B. DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE

21º) 357.529 – WILLIAN JOSE TORRESAN LIMA JUNIOR – VALPARAISO

22º) 233.253 – LUCIA JOSEFA DOS SANTOS – PRESIDENTE EPITÁCIO

23º) 217.134 – FRANCISCO DE A. DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE

24º) 273.634 – HELIO DAMASCENO DE SOUZA – ADAMANTINA

25º) 179.422 – JACIRA JOSÉ DE SENA – DRACENA

26º) 050.892 – JOSE EDILSON – MARTINÓPOLIS





27º) 316.797 – DIEGO DE A. PEREIRA – PRESIDENTE PRUDENTE

28º) 142.471- AVELINO NICOMEDES – PEREIRA BARRETO

29º) 110.495 – VALMIR SIQUEIRA – ALVORADA DO SUL

30º) 048.124 – NATAL CARDOSO – PRESIDENTE PRUDENTE

31º) 045.059 – DANIELE O. LUPPI – OSVALDO CRUZ

32º) 102.469 – MARIA GABRIELA G.DOS SANTOS – PENÁPOLIS

33º) 252.504 – ANA PAULA BATISTA YAMAMURA – BARBOSA

34º) 276.929 – GILSON VIOLIN – BIRIGUI

35º) 208.268 – SEBASTIÃO ALVES ARANHA – ARAÇATUBA

36º) 280.776 – NEIDE SILVA – BIRIGUI





37º) 083.579 – MARIA AP. DOS S. RUSSO – RINÓPOLIS

38º) 317.830 – ANGELICA R. DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE

39º) 047.676 – SUMAKO OBI – ADAMANTINA

40º) 067.336 – ROSENILDA A. INÁCIO – PANORAMA

41º) 209.373 – LOURIVAL M. SHIRAISKI – ARAÇATUBA

42º) 167.495 – ANTONIO JOSE GUARDIN – PANORAMA

43º) 061.032 – TEREZINHA FINCO – PRESIDENTE PRUDENTE

44º) 284.602 – NELSON BEATO – OSVALDO CRUZ

45º) 127.393 – NELSON ALVES DA SILVA – DRACENA

46º) 274.727 – MARIA APARECIDA A. SANTOS – DRACENA





47º) 242.098 – RICARDO R. NAKAYA – PRESIDENTE PRUDENTE

48º) 173.937 – LUARTE PARRA – ANDRADINA

49º) 245.445 – ROBERSON P. DA SILVA – INDIANA

50º) 182.567 – SEBASTIÃO T. DA SILVA – ARAÇATUBA