ADAMANTINA: Abertura das propostas das empresas habilitadas em processo licitatório de concessão de terrenos pela Prefeitura

Abertura dos envelopes “propostas” acontecerá no dia 11 de maio, às 8h30, na Câmara Municipal

12 empresas foram habilitadas na primeira fase no processo licitatório que visa a concessão de terrenos pela Prefeitura de Adamantina para estabelecimentos comerciais que desejam expandir os seus negócios na cidade.

As selecionadas foram: Marmoraria Caldeira LTDA ME, R2 S Segurança, WDR Agricultura de Precisão LTDA, Renov Energy Service LTDA – ME, Marcelo Jose Jorge LTDA, Adagro Comercio de Produtos Agrícolas LTDA, Maiara Balista Rodrigues Borim Móveis ME, Construtora Ampla LTDA, Evvo2 Consultoria e Alta Performance Agrícola LTDA, Mauro & Marcos Fagundes LTDA, Luiz Carlos Florencio Usinagem ME e Transmassei Transportadora & Logística LTDA.

A próxima etapa consiste na abertura dos envelopes nº 02 “Propostas”. Ela acontecerá nesta quinta-feira, 11 de maio, às 8h30 no plenário da Câmara Municipal.

Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e transcorrido o prazo de interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo licitatório será encaminhado para homologação.

O licitante vencedor será notificado pela Prefeitura Municipal de Adamantina, através do presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitação, para que proceda a assinatura do contrato oriundo da presente licitação (Termo de Concessão de Direito Real de Uso), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no item 10 do edital.

O prazo de início de construção constante da proposta vencedora será contado do recebimento da ordem de serviço para início da implantação da empresa, que se dará após a aprovação do projeto pelo Departamento de Engenharia.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico atua como responsável no fomento da economia local e a de Planejamento no acompanhamento da execução das obras. Agradeço a parceria e também as empresas que acreditaram nessa iniciativa da Prefeitura de Adamantina para expansão dos negócios”, afirma Luciana Pereira.

Relembre

O município disponibilizou ao todo 11 terrenos em processos licitatórios que foram divididos no Distrito Industrial Valentim Gatti, no Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi, Distrito Industrial José Bocardi e Distrito Industrial Cidade Jóia.

Desde 2018, a ação já fez a destinação de 35 lotes para 21 empresas diferentes. Quando a iniciativa teve início pela atual gestão, foram concedidos 8 lotes, no ano de 2019, 7 lotes, em 2020, um lote, em 2021, 15 lotes e no ano passado, 4 lotes.