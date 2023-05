Adamantinense Daniel Marques brilha na vitória do Osvaldo Cruz na Copa AMNAP de Futsal

O adamantinense Daniel Marques, brilhou em quadra na vitória do Osvaldo Cruz contra o Pacaembu pela Copa AMNAP de Futsal – Categoria Livre.

Em rodada pela competição na segunda-feira (8), no Ginásio de Esportes Walter Cavichioli, em Pacaembu, o adamantinense, que chegou sete minutos do jogo iniciado, mostrou sua experiência em quadra e com seu bom futebol, foi fundamental na vitória do time osvaldocruzense, que venceu os anfitriões de virada por 5 a 4, com os gols marcados por Daniel Marques (2) e Tico (2) e Rato.

No primeiro jogo o time de Dracena venceu de goleada por 6 a 1 o desfalcado time do Mariápolis.

IRAPURU

No Ginásio de Esportes de Irapuru, mais dois jogos, foram realizados, com os seguintes resultados:

-No primeiro, o Nova Guataporanga goleou por 6 a1 Pracinha.

-Já no segundo os donos da casa, Irapuru perdeu para Junqueirópolis por 2 a 1.

– Na foto, o adamantinense Daniel Marques, que fez dois gols na vitória de Osvaldo Cruz.