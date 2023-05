Centro Universitário é representado em Encontro de coordenadores de cursos de Medicina Veterinária

Na última sexta-feira, 28 de abril, o Centro Universitário de Adamantina marcou presença no II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. A Instituição esteve representada pelo Prof. Dr. Alexandre Wolf, coordenador do curso de Medicina Veterinária e o Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira, integrante da Comissão Técnica de Educação do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP) e da organização do evento.

O foco principal do evento foi a qualidade de ensino nos cursos de Medicina Veterinária de todo o Brasil. Na ocasião, foi citado que das 536 escolas de Medicina Veterinária com autorização de funcionamento no país, 22 são no modelo Ensino a Distância (EaD), em contraste com o mundo, em que há somente 320 cursos superiores na área, segundo dados do CRMV-SP.

“Parabenizamos o CRMV-SP pela brilhante e necessária ação em realizar esses eventos para ouvir os anseios dos coordenadores de curso, bem como se colocar à disposição para a melhoria do ensino médico-veterinário”, ressalta Wolf.

“Este é o segundo evento que o CRMV-SP organizou e contou com a participação de 39 Instituições de Ensino (IES) do Estado de São Paulo, duas IES de outros estados e cinco entidades representativas (Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, Associação Nacional de Medicina Veterinária, Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, Anclivepa-SP e Feveresp). Além da participação dos convidados esteve presente no encontro o Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida. No evento também foi lançado o I Ciclo de Certificação de Cursos de Graduação em Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Eventos como esse contribuem para a discussão do futuro do ensino da Medicina Veterinária no Estado e no país”, completa Teixeira.