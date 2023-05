CRMV-SP lança Certificação de Cursos em Medicina Veterinária com a participação de docente de Adamantina

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP), cuja Comissão Técnica de Educação tem como integrante o docente do Centro Universitário de Adamantina, Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira, lançou no II Encontro de Coordenadores do Estado de São Paulo, o primeiro edital de chamamento do I Ciclo de Certificação de Cursos de Graduação em Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. A certificação é voluntária e poderá ocorrer em três níveis: bronze, prata e ouro, com validade de três, quatro e cinco anos, respectivamente.

O evento faz parte das ações de aproximação e diálogo do Conselho com as Instituições de Ensino Superior (IES), e visa refletir sobre o ensino da Medicina Veterinária, buscando seu aprimoramento em alto nível e disponibilizando às Instituições toda a estrutura da autarquia para esse fim.

Segundo o integrante da Comissão Técnica de Educação em Medicina Veterinária e docente do Centro Universitário de Adamantina, Prof. Andrey, a avaliação acontecerá por meio da análise de documentos e posterior avaliação in loco. “Este ciclo também vai servir como um guia para os coordenadores buscarem melhorias nos seus cursos junto aos Dirigentes de suas IES, oferecendo um ensino de excelência e formando profissionais ainda melhores, que é o principal objetivo do CRMV-SP. O foco é elevar cada vez mais o nível da Medicina Veterinária no Estado de São Paulo e consequentemente, no país. “Meu papel na Comissão Técnica de Educação é poder contribuir, juntamente com os demais integrantes, para as ações que visam a melhoria da formação dos Médicos Veterinários do Estado”.

O Prof. Andrey faz parte da Comissão de Educação do CRMV-SP desde 2021, quando recebeu o convite por meio do vice-presidente do Conselho, Prof. Dr. Fábio Ribeiro Manhoso. Sua escolha para compor a comissão se deve também à sua experiência como Avaliador de Cursos de Graduação do MEC desde 2007, Avaliador do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo desde 2018, experiências adquiridas no Centro Universitário de Adamantina como Pró-reitor de Ensino e Coordenador do Curso de Medicina Veterinária.

“Adquiri muita experiência no Centro Universitário de Adamantina, o qual sempre me coloquei à disposição para poder contribuir com seu crescimento e excelência no ensino. A participação na Comissão Técnica de Educação do CRMV-SP tem me proporcionado um aprendizado enorme e que não seria possível sem as oportunidades administrativas adquiridas no Centro Universitário de Adamantina”, diz Andrey.

A participação de um dos docentes no órgão fortalece ainda mais a consolidação do Centro Universitário no cenário acadêmico, já que o integrante traz para a instituição informações que valorizam o ensino e a formação dos discentes no curso. “Fazer parte desta Comissão, juntamente com renomados professores de outras Instituições é uma grande honra para mim e para o Centro Universitário de Adamantina, que tenho grande apreço e estima, a qual sempre acreditei e me dediquei desde meu ingresso há 18 anos”, ressalta.