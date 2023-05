DRACENA: Trânsito em viaduto na SP-294 será interditado nesta quinta-feira

Fechamento será necessário para realização de inspeção por técnicos da Eixo SP; motoristas precisam ficar atentos

Equipe técnica da Eixo SP Concessionária de Rodovias realizará inspeção na Obra de Arte Especial (OAE) localizada no km 647+900 da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Dracena, nesta quinta-feira (11), das 9h às 13h. O viaduto permanecerá interditado durante esse período para a realização dos trabalhos.

Portanto, os motoristas que passarem pelo local vindos do bairro Oásis, da pista marginal ou da rodovia no sentido Capital-Interior e queiram acessar a avenida José Bonifácio, que leva ao centro da cidade, ou mesmo fazer o retorno para rodovia, no sentido contrário, terão de seguir até o dispositivo do km 650+600 da SP 294, ao lado do câmpus da Unesp. Para os usuários que tenham como destino a pista sentido Panorama/Tupi Paulista/Unesp não haverá interdição (veja ilustração).

Enquanto o local estiver fechado para o trânsito, a Eixo SP manterá o trecho sinalizado para orientar o usuário sobre a alteração no tráfego. Em caso de chuva, os serviços poderão ser reagendados.