FLÓRIDA: Sindicato Rural realiza curso de piscicultura em tanque escavado

O Sindicato Rural de Flórida Paulista realizou no último fim de semana o curso de piscicultura em tanque escavado.

Com aulas teóricas e práticas desenvolvidas em campo, o curso contou com uma ótima adesão de participantes e foi ministrado por um técnico / instrutor através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Os participantes foram até uma propriedade rural de Flórida Paulista onde a técnica já é aplicada e puderam conhecer na prática como funciona, seus benefícios, custos e formas de operação.

Além de funcionar como uma nova atividade para os participantes, o curso tem o intuito de fomentar a piscicultura no município, funcionando ainda como uma forma de obtenção de renda.

Todos os participantes receberam o certificado de conclusão e aproveitamento do curso que é emitido pelo Senar.

Novos cursos serão divulgados pelo Sindicato Rural em breve.